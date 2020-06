Il presidente dell’Associazione Centro di Coordinamento Viola Club, Filippo Pucci, ha spiegato il senso dell’iniziativa messa in piedi dalla tifoseria organizzata della Fiorentina che, attraverso una serie di striscioni, ha voluto manifestare la propria vicinanza al presidente viola, Rocco Commisso. “Non è una manifestazione contro qualcuno – ha detto – bensì a favore di qualcosa e per dare una scossa. L’iniziativa di ieri è stata la prima di una serie in programma nelle prossime settimane. L’intenzione è quella di scuotere una situazione di immobilismo a livello sportivo e politico che sta frenando i progetti del patron e, a lungo andare, rischia di fargli perdere voglia e pazienza”.

