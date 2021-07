Fiorentina, quanti ritorni a centrocampo: destino segnato per Benassi e Saponara. Speranze per due giovani

Il reparto più congestionato in casa Fiorentina è sicuramente il centrocampo, a maggior ragione dopo il ritorno dei numerosi calciatori in prestito. Oltre a Duncan, che il Cagliari ha deciso di non riscattare, torneranno in riva all’Arno i vari Benassi, Saponara, Maleh e Zurkowski.

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, i primi due sarebbero destinati a rimanere fuori dai piani di Vincenzo Italiano per la prossima stagione. Soprattutto Benassi, che nell’ultima stagione in prestito all’Hellas Verona non ha mai giocato a causa di continui problemi fisici. Più probabile, invece, che a trovare spazio e a mettersi in luce siano i più giovani Maleh e Zurkowski: almeno uno dei due potrebbe restare alla Fiorentina e giocarsi il posto.