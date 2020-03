Fiorentina: quarantena finita, ora si pensa al ritorno in campo…e al mercato

Il mondo dello sport si è fermato e la Serie A italiana sembra essere quella maggiormente colpita dall’emergenza coronavirus. Sono stati infatti numerosi i calciatori che sono risultati positivi al Covid-19 e che sono stati messi in isolamento. All’interno della Fiorentina i contagiati sono stati 3: Vlahovic, Cutrone e Pezzella ma ad essere stata messa in quarantena è stata tutta la squadra. La settimana scorsa si è concluso ufficialmente e senza imprevisti il periodo di isolamento dei calciatori della Fiorentina. Nonostante questo, però, nessuno ha richiesto di spostarsi e rimarranno tutti a Firenze, in attesa che la situazione si risolva.

Adesso, il pensiero è rivolto al futuro e sono ancora diversi gli interrogativi che si pongono anche i giocatori della Fiorentina. Ci si chiede quando riprenderà la Serie A, sempre ammesso che sarà possibile portare a termine il campionato in tempi utili. Per il momento non si può dare nulla per scontato ma quel che è certo è che tra i calciatori la voglia di tornare in campo si fa sentire.

Franck Ribery rimane in Germania

L’unico calciatore della Fiorentina che non si trova nel capoluogo toscano è Franck Ribery: rappresenta un’eccezione ma non per sua scelta. L’attaccante si trovava infatti a Monaco di Baviera quando in Italia è scoppiata l’emergenza coronavirus. Non è dunque rientrato e si è fermato lì, dove probabilmente rimarrà fino a quando le acque non si saranno calmate. Ribery è l’unico giocatore della Fiorentina che non si trova a Firenze: tutti gli altri, compresi gli stranieri, hanno accettato di rimanere in casa e non hanno nemmeno fatto richiesta di poter andare in altre città o in altri Paesi.

Serie A: quando riprenderanno le partite?

La domanda che ormai tutti si pongono oggi è sempre la stessa: quando ripartirà la serie A italiana? Purtroppo al momento nessuno è in grado di dare una risposta, perché tutto dipende da come si evolverà la situazione. Di certo l’ipotesi iniziale di una ripresa prima di Pasqua va scartata, anche in vista del prolungamento del decreto del DPCM di altre due settimane.

Non è comunque detto che la Serie A non si potrà concludere. In molti sostengono che forse sarà possibile riprendere i match entro la prima metà di maggio e in tal caso con le tempistiche non ci sarebbero troppi problemi. Se si dovesse andare oltre invece si rischierebbe di dover cristallizzare la classifica e rimandare tutto alla prossima stagione.

Mario Gotze nelle mire della Fiorentina

Quel che è certo è che in questo periodo di pausa il mondo del calcio italiano ne sta approfittando per portarsi avanti con le scelte strategiche per la prossima stagione di mercato. Sembra che nelle mire della Fiorentina ci sia un calciatore che potrebbe fare la differenza in centrocampo: Mario Gotze. Riuscire a spuntarla però potrebbe risultare più complesso del previsto, dato che anche Milan e Napoli sembrano aver messo gli occhi su questo talento.