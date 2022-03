Fiorentina quasi al completo in vista del Bologna: un unico assente all’allenamento di stamattina

E’ una Fiorentina quasi al completo quella che stamattina si è allenata all’interno del Franchi, per continuare a preparare la partita contro il Bologna. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato del ritorno in gruppo di Nastasic, Ikonè e Odriozola, e le sensazioni positive su questi tre giocatori proseguono.

“Quasi al completo” però, dicevamo. Perché alla seduta era assente Arthur Cabral. L’attaccante ex Basilea era l’unico non a disposizione di Italiano, in attesa di capire quale sia il motivo. Quel che è certo è che Cabral non ha ancora trovato la miglior forma, ragion per cui al centro dell’attacco della Fiorentina continuerà a giocare Piatek.