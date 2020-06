Fiorentina, radar accesi su Pedro del Chelsea: i dettagli

La Fiorentina si muove per Pedro del Chelsea. Il calciatore si svincolerà il 30 giugno prossimo dai Blues ed ha un’offerta anche da parte della Roma. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, da un mese però il calciatore spagnolo classe ’87, campione del Mondo nel 2014, sta parlando con la Fiorentina ed è decisamente intrigato dal progetto. Un attaccante esterno di primo profilo, da più di 100 reti ed assist in carriera, 65 presenze nel ciclo della Spagna migliore di sempre. Il calciatore potrebbe anche sostituire Chiesa, il cui futuro è incerto, nello scacchiere tattico viola della prossima stagione: contatti in corso. Al momento la dirigenza gigliata sta sondando il terreno tenendosi aperta la possibilità di costruire una squadra che si schieri con il 4-3-3 o con il 4-3-1-2. Qualora l’opzione fosse la seconda, è più difficile che si punti con forza sull’estrosa ala spagnola.

