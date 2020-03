Fiorentina, raggiunto il primo obiettivo della raccolta fondi

La raccolta fondi ideata dalla Fiorentina, dal titolo “Forza e Cuore” sulla piattaforma GoFundme.com, ha raggiunto dopo pochissimi giorni l’obiettivo auspicato dalla società viola. E’ già stata superato infatti, il traguardo dei 500.000 euro grazie all’ultima offerta arrivata dalla Mediacom, l’azienda della famiglia Commisso, pari a 10.000 euro. Una raccolta fondi inaugurata dal presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che ha donato ben 250.000 euro per avviare l’iniziativa. Al numero uno viola hanno fatto seguito tantissime donazioni, tra cui quella di Franck Ribery che ha versato ben 50.000 euro. La Fiorentina però, non si ferma: l’obiettivo della società gigliata è quello di non fermare la raccolta fondi, ma di proseguire per arrivare ancora più in alto. Soldi poi, che saranno donati a due ospedali di Firenze (Santa Maria Nuova e Careggi) per affrontare l’emergenza Coronavirus.