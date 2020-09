Fiorentina-Raiola: Altri due giocatori in ballo

Ieri, al centro sportivo della Fiorentina è arrivato il noto procuratore Mino Raiola, rimasto a colloquio coi dirigenti viola per diverse ore. In primo piano ovviamente c’era la definizione del contratto di Giacomo Bonaventura, ma la chiacchierata con il manager è servita anche per fare chiarezza su altre situazioni che stanno a cuore al club gigliato.

In particolare, sottolinea stamani La Nazione, Raiola ha la procura di due obiettivi concreti del mercato di Pradè: l’attaccante del Borussia Monchengladbach, Marcus Thuram, e il difensore del Torino, Armando Izzo. Giocatori di cui si ritornerà a parlare nel corso delle prossime settimane.