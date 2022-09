Fiorentina-RFS Riga, dove vedere la DIRETTA TV

La Fiorentina farà il proprio esordio nella fase a gironi della Conference League contro l’RFS Riga. La partita andrà in scena domani sera al Franchi con inizio alle ore 18.45.

Sarà possibile anche vederla in TV ma non gratis, bensì su due piattaforme a pagamento; la diretta infatti ci sarà su Sky, sul canale di riferimento Sky Sport Action (206) e sarà disponibile in live streaming attraverso le piattaforme DAZN, NOW e Sky Go.

Per chi non avesse accesso a questi canali e non ha intenzione di andare allo stadio, ricordiamo anche che ci sarà la diretta testuale di Fiorentinanews.com, con la descrizione in tempo reale delle azioni, seguitissima e coi vostri commenti. Inoltre anche un ricco post partita come consuetudine.