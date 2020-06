Mancano meno di tre ore al ritorno in campo della Fiorentina, che scenderà in campo in un Franchi vuoto alle 19:30 contro il Brescia. Uno dei dubbi più importanti di formazione riguardava Franck Ribery e una sua presenza o meno in campo da titolare. Secondo quanto riportato da Sky Sport negli ultimi minuti, il francese avrebbe scalato le gerarchie di mister Iachini e dovrebbe scendere in campo dal 1′ nell’esordio bis della Fiorentina.

