Fiorentina-Ribery, spiragli maggiori per il rinnovo

Arrivano aggiornamenti sul possibile rinnovo di contratto di Franck Ribery con la Fiorentina. Il francese, arrivato in riva all’Arno nel 2019, è in scadenza di contratto al termine della stagione. Ieri l’ex Bayern Monaco era in tribuna perché squalificato ed è stato pizzicato dalle telecamere a colloquio con il presidente Rocco Commisso.

Le prossime settimane saranno cruciali per capire quale sarà il futuro di Ribery. In tal senso, secondo quanto riportato da Sky Sport, rispetto a qualche tempo fa le possibilità di un rinnovo sarebbero aumentate. Naturalmente, tanto dipenderà dalle scelte societarie sia sul direttore sportivo che sull’allenatore.