Fiorentina: Ritorna il muro. Gonzalez fresco per la Viola

La Fiorentina ritrova il proprio muro difensivo per la trasferta di Bergamo. Si ricompone finalmente la coppia centrale Milenkovic-Igor, che tanto bene ha fatto (spesso) nella scorsa stagione e anche nelle poche occasioni in cui è stata schierata quest’anno.

Il recupero del serbo è ormai consolidato, mentre Igor nell’ultimo match dei viola non era presente per squalifica.

Intanto è atteso il rientro dagli Stati Uniti di Gonzalez. Viaggio lungo, approdo a Firenze a poche ore dalla prossima sfida, ma c’è da dire anche che l’argentino, almeno, non è stato spremuto dal CT Scaloni, in quanto non impiegato nelle due amichevoli giocate dalla propria nazionale.