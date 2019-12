Fiorentina-Rojo: Ecco la richiesta dello United

Come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore (LEGGI QUI), la Fiorentina è sulle tracce di Marcus Rojo, difensore del Manchester United. L’argentino classe ’90 non sta trovando molto spazio in questa stagione e potrebbe cambiare spazio nel mercato di gennaio: nove presenze in stagione, ma solo tre in Premier League. La Viola potrebbe offrire allo United otto milioni di euro: una cifra che, secondo quanto riportato dal Daily Mail, i Red Devils riterrebbero congrua al valore del giocatore. Se la Fiorentina decidesse di affondare il colpo, la spesa per acquistare Rojo sarebbe all’incirca quella detta sopra.