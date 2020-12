Fiorentina-Roma: La sfida si accende per El Shaarawy

Fiorentina-Roma una sfida che si accende sul mercato. Il tutto per Stephan El Shaarawy, attaccante di ritorno in Italia dopo la sua esperienza in Cina allo Shanghai Shenhua. Tuttosport se ne occupa stamani di questa vicenda e si legge che quello della punta nata in Liguria è il nome che hanno messo nel mirino a Trigoria.

Ma sul giocatore di origine egiziana c’è forte anche il pressing della Fiorentina.

El Shaarawy per tornare in Italia dovrà decurtare in maniera molto considerevole il suo ingaggio monstre. Pensate che in Cina percepiva 14 milioni di euro l’anno, cifra che nessuno può neanche pensare di dargli nel nostro Paese. Sul quotidiano sportivo si legge anche che la sua richiesta è di 3 milioni di euro per l’ingaggio.