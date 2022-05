Fiorentina-Roma: Paga Banti

Termina in anticipo la stagione di Luca Banti. E’ lui quello che paga per quanto successo durante Fiorentina-Roma. A scriverlo stamani è Il Messaggero.

In sostanza l’arbitro di Livorno che lunedì sera era il VAR dell’incontro del Franchi, è stato ritenuto ‘colpevole’ per aver mandato il direttore di gara, Marco Guida, al video quando, per protocollo, non ce ne sarebbe stato bisogno.

Dopo la chiamata all’on field review è stato assegnato un rigore ai viola che ha scatenato le proteste da parte dei giallorossi e che è stato trasformato da Nicolas Gonzalez.