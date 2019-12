Fiorentina-Roma: segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Ultima partita del 2019 per la Fiorentina: la Viola è chiamata ad una partita impegnativa contro la Roma, importante per il futuro del campionato e per la panchina di Vincenzo Montella. Il tecnico viola deve rinunciare a Federico Chiesa e Franck Ribery, mentre i giallorossi si presentano al Franchi privi di Kluivert, Cristante, Pastore, Mirante e Zappacosta e intenzionati a proseguire nella corsa alla Champions League. Fischio d’inizio al ‘Franchi‘ alle ore 20:45, dirige il sig. Orsato della sezione di Schio. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara. Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.