La Fiorentina rifila quattro sventole alla Salernitana e prosegue la sua corsa verso l’Europa

Fiorentina-Salernitana 4-0 (31′ Bonaventura, 50′, 83′ Vlahovic, 89′ Maleh)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola (86′ Venuti), Milenkovic (45′ Igor), Martinez Quarta, Biraghi (86′ Terzic); Bonaventura, Torreira, Duncan (70′ Maleh); Callejon (71′ Sottil), Vlahovic, Gonzalez.

90’+4 Finisce la partita! La Fiorentina vince per 4-0 contro la Salernitana grazie al gol di Bonaventura nel primo tempo e alla doppietta di Vlahovic e il gol di Maleh nella ripresa.

90’+2 Colpo di testa di Gonzalez che esce di un niente vicino al secondo palo.

90’+1 Nella Salernitana escono Ribery e Ranieri, vanno in campo Di Tacchio e Jaroszynski.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero.

89′ GOOOOL!!!! Maleh!!! Tiro da fuori di Vlahovic, respinta corta di Belec e il pallone torna a Maleh che ribadisce in porta il pallone per il 4-0.

88′ Tiro di Coulibaly dalla distanza, pallone tra le braccia di Terracciano.

86′ Doppio cambio per la Fiorentina: escono i due terzini Biraghi e Odriozola, tocca a Terzic e Venuti.

83′ GOOOOOL! Vlahovic! Gran giocata di Sottil che da sinistra serve Vlahovic in area che spedisce il pallone in porta per il 3-0 viola!

80′ Altra occasione per la Salernitana con Simy che evita la marcatura di Odriozola e calcia verso la porta, interviene Terracciano a dirgli di no.

79′ Altro cambio nella Fiorentina: esce Duncan, va in campo Maleh.

78′ Segna Simy dopo aver dribblato Terracciano, ma c’era fuorigioco. La Fiorentina sta giocando comunque in modo lezioso e sta concedendo più del dovuto.

76′ Possibilità in contropiede della Salernitana che sfuma però in un cross per nessuno da parte di Ribery.

74′ Cross basso di Sottil per il taglio di Vlahovic, pallone che va sul fondo,

71′ Cambio nella Fiorentina: esce Callejon, tocca a Sottil.

69′ Salernitana che attacca con più continuità adesso, la Fiorentina sbroglia le trame degli ospiti abbastanza facilmente.

66′ Confusione in area viola, con il pallone che finisce sui piedi di Delli Carri: tiro verso la porta e deviazione decisiva sopra la traversa di Terracciano.

63′ Cambio nella Salernitana: esce Obi, c’è Schiavone.

62′ Bella azione della Fiorentina con Duncan che serve Gonzalez in area, quest’ultimo prova a riservire Biraghi a sinistra ma la difesa ospite va in chiusura su di lui.

59′ Cross di Gonzalez verso Callejon, il quale va al tiro ma trova Ranieri sulla traiettoria.

56′ Vlahovic guarda Bonaventura che va verso il secondo palo e prova a servirlo dall’altro lato, chiude la difesa della Salernitana.

53′ Zoppica anche Torreira ma ha fatto cenno di poter proseguire per il momento.

50′ GOOOOOL! Vlahovic!!!! Il centravanti viola dopo aver ricevuto il pallone da Duncan calcia verso la porta sotto la traversa, con Belec che sbaglia la posizione, e realizza il 2-0 per i viola.

48′ Due cross di Biraghi in area nel giro di un minuto, ma la difesa della Salernitana fa muro in area.

45′ Inizia il secondo tempo con due cambi per parte: nella Fiorentina esce Milenkovic ammonito, c’è Igor. Nella Salernitana va in campo Delli Carri che debutta in Serie A e non Veseli. Sul terreno di gioco c’è Vlahovic.

45’+2 Finisce il primo tempo. La Fiorentina è in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Bonaventura. Da valutare Vlahovic dopo un colpo ricevuto alla gamba.

45′ Ci saranno due minuti di recupero, Vlahovic non è al meglio perché zoppica vistosamente da dopo il contrasto in area in occasione del suo ultimo tiro.

44′ Bella azione della Fiorentina con Callejon che prima va di testa a colpire sul primo palo ma para Belec, il pallone finisce a sinistra per Biraghi ma il portiere della Salernitana interviene nuovamente.

42′ Scorribanda di Ribery in area viola che serve un gran pallone a Obi, blocca il suo tiro Terracciano.

41′ Bella giocata di Torreira che con lo scavino trova Vlahovic in area, il centravanti viola va al tiro ma non trova la porta anche per via della marcatura di Gyomber.

39′ Gran recupero di Gonzalez in fase difensiva su Simy e va a conquistare anche il fallo in attacco.

37′ Ritmi bassi in questa fase della gara da parte di entrambe le squadre.

34′ Prova a reagire la Salernitana con Simy che in area calcia ma manda il pallone sul fondo.

31′ GOOOOL!!!! BONAVENTURA!!! Gol bellissimo del centrocampista viola che calcia di prima dal limite dell’area con il piattone sul secondo palo, Belec tocca il pallone che finisce sul legno e poi in porta. 1-0 per i viola!

30′ Malinteso in fase offensiva tra Vlahovic e Callejon, con il numero 9 viola che sporca la traiettoria del cross teso di Odriozola.

28′ Bella azione della Fiorentina con l’uno-due tra Gonzalez e Callejon, con l’esterno argentino che poi ripresenta in area per colpire di testa ma manda alto di poco il pallone.

26′ Fiorentina che sta giocando con il freno a mano tirato, i giocatori della Salernitana giocano spesso d’anticipo.

23′ Occasione per la Fiorentina con Biraghi che arriva sulla linea di fondo e scodella il pallone per Vlahovic che di testa manca però il bersaglio.

22′ Ancora Salernitana all’attacco con Ribery che dopo una serie di fine va a servire Obi, ma il suo tentativo di prima intenzione diventa preda di Terracciano.

19′ Ammonito anche Kastanos per un fallo su Bonaventura.

17′ Azione d’attacco della Salernitana con Ribery che dà dentro l’area serve l’accorrente Colibaly, il suo tiro finisce fuori di parecchio alla destra del palo.

16′ Calcio di punizione dal limite conquistato da Bonaventura e calciato da Biraghi, pallone che finisce sulla barriera.

14′ Grande uscita e allo stesso tempo rischiosa di Terracciano su Simy, ma grazie al suo intervento la Fiorentina può rimettere ordine in campo.

13′ Bonaventura cerca Vlahovic in area con un pallone servito dalla destra, esce e blocca la sfera Belec.

10′ Fallo di Milenkovic su Coulibaly, cartellino giallo per il difensore viola. Resta però il dubbio di una trattenuta del giocatore della Salernitana sul difensore viola.

7′ Fiorentina che si trova costretta a palleggiare anche indietro, Simy e Ribery stanno pressando intensamente.

5′ Bella azione della Fiorentina con Dunan che va via sulla destra e cerca Vlahovic nel mezzo, chiude la difesa granata.

3′ Gioco fermo dopo pochi minuti per un problema alla caviglia per il giocatore della Salernitana Veseli.

1′ Gara iniziata! Forza viola!

Dopo il convincente successo ottenuto contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, la Fiorentina torna in campo nell’anticipo del sabato pomeriggio contro la Salernitana di Franck Ribery. I gigliati di Italiano, cercheranno di ottenere la terza vittoria consecutiva alla ricerca di quella tanto sperata continuità. Fischio d’inizio alle 15, agli ordini del sig. Gersini della sezione di Genova, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e per le voci dei protagonisti a fine gara. Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.