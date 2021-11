Fiorentina-Samp: Rocco è allo stadio per motivare la squadra. Una prova di maturità

Tutto pronto per la gara del Franchi tra Fiorentina e Sampdoria.

Le formazioni ufficiali sono state annunciate: Nico Gonzalez parte ancora dalla panchina, e al suo posto Sottil; sull’altro versante offensivo c’è Callejon, artefice di buoni assist a Vlahovic nelle ultime prestazioni.

Ma a livello mentale la cosa che più conta è che sulla tribuna siederà anche Rocco Commisso, tornato in Italia, dove resterà fin dopo Natale: un gesto importante di vicinanza alla squadra da parte del suo presidente. Perché la rincorsa all’Europa è dura, e non si possono perdere punti preziosi per strada come in molte partite, ultima di queste quella di Empoli, è successo. Italiano trova una Samp fresca di vittoria ma priva di Vidal: il Franchi è trepidante in attesa delle due squadre, il campo parlerà.