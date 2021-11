Fiorentina-Samp, stasera si incrociano i destini di due bomber

Tra poco più di un’ora si affronteranno al Franchi la Fiorentina e la Sampdoria: una partita si preannuncia combattuta e che molto rivelerà sulla condizione delle due squadre, mentale oltre che fisica. Una sfida, due squadre con una gloriosa storia e da cui sono passati tanti bomber.

Citando due di questi che hanno vestito la maglia viola, Fabio Quagliarella e Alberto Gilardino (specificando che il primo fu di passaggio per un’anno alla Florentia Viola nella stagione 2002-2003 mentre il secondo ne ha fatto la storia negli anni magici della Champions) si può affermare che i loro destini in un certo senso stasera si incroceranno, nonostante “Gila” abbia da anni appeso le scarpe al chiodo. Infatti il capitano della Samp vanta soltanto una presenza in meno in Serie A (513, contro le 514 del bomber di Biella) e, scendendo in campo, lo aggancerà in questa speciale classifica.