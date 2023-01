Fiorentina-Sampdoria: Dove seguire la partita in DIRETTA TV. I viola trasmessi in chiaro

Gara infrasettimanale in programma per la Fiorentina. La formazione viola scenderà in campo giovedì prossimo alle ore 18 contro la Sampdoria per gli ottavi di finale della Coppa Italia.

Questo appuntamento avrà copertura televisiva: la gara verrà trasmessa in diretta in chiaro (gratuita) da parte di Italia Uno; i diritti per l’intera competizione sono stati infatti acquisiti dalle reti Mediaset.

La squadra allenata da Vincenzo Italiano si giocherà l’accesso ai quarti di finale della Coppa e in caso di passaggio del turno troverà la vincente di Milan-Torino.

Per chi non avesse la possibilità di seguire l’evento in TV o allo stadio, ricordiamo che ci sarà anche la consueta, seguitissima diretta testuale di Fiorentinanews.com con la descrizione delle azioni in tempo reale e i vostri commenti.