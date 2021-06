Fiorentina: Sancito il divorzio con Gattuso a causa della richiesta di commissioni di Mendes. C’è anche un’altra versione

La Fiorentina e Gattuso hanno chiuso un matrimonio che è durato pochi giorni con uno scarno comunicato. Non una parola in più, anche per non tradire il patto di riservatezza firmato dalle parti. Il club di Commisso avrebbe optato per il divorzio da Ringhio a causa dell’eccessiva invadenza di Jorge Mendes.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina avrebbe deciso di dire basta dopo la richiesta di commissioni del superprocuratore per chiudere alcuni affari. Diversa la giustificazione di Gattuso, che avrebbe letto nell’attacco a Mendes il tentativo di giustificare agli occhi dei tifosi l’impossibilità di chiudere trattative di mercato di un certo livello. Rimangono alcune domande da farsi: la Fiorentina prima di firmare il contratto biennale con Gattuso non si era confrontata a tutto campo con Rino e con il suo manager Mendes? E visto che erano state affrontate tutte le questioni di mercato, cosa è cambiato per arrivare a uno strappo così profondo? Risposte che difficilmente arriveranno, visto il patto di riservatezza.