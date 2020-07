Fiorentina-Sassuolo: Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Dopo la bruciante sconfitta contro la Lazio, questa sera la Fiorentina torna in campo contro il Sassuolo alla ricerca della prima vittoria dopo la ripartenza. Fischio d’inizio alle ore 21.45 allo stadio Artemio Franchi, dove la squadra di Iachini affronterà quella di De Zerbi. Come sempre Fiorentinanews.com vi darà la possibilità di seguire la partita con la sua diretta testuale. Se non volete perdervi neanche un’emozione della sfida aggiornate continuamente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo F5 se state utilizzando un computer.

