Fiorentina-Sassuolo: Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Dopo il deludente pareggio interno contro il Monza, la Fiorentina di Vincenzo Italiano, dopo appena due giorni, torna tra le mura del Franchi a caccia dei primi tre punti del 2023. L’avversario, sarà il Sassuolo, con i neroverdi che stazionano attualmente al sedicesimo posto in classifica, ma a sole quattro lunghezze dai viola di Italiano. Fischio d’inizio alle 15, agli ordini del sig. Manganiello della sezione di Pinerolo, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e per le voci dei protagonisti a fine gara.