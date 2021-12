La Fiorentina riagguanta il Sassuolo nel secondo tempo ma l’espulsione di Biraghi complica i piani per ottenere l’ultima vittoria dell’anno al ‘Franchi’

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Sassuolo 2-2 (31′ Scamacca, 37′ Frattesi, 52′ Vlahovic, 61′ Torreira)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura (76′ Amrabat), Torreira, Maleh (45′ Duncan); Callejon (45′ Saponara, 76′ Terzic), Vlahovic (87′ Igor), Gonzalez.

90’+5 Finisce la gara! La Fiorentina pareggia per 2-2 contro il Sassuolo grazie ai gol di Vlahovic e Torreira nel secondo tempo. Da ricordare che al 67′ Biraghi è stato espulso per doppio giallo.

90’+3 Episodio tra Chiriches e Gonzalez lanciatissimo in area del Sassuolo, l’arbitro non ravvisa nessun contatto.

90’+2 Sassuolo che resta in attacco, la Fiorentina difende con le unghie e con i denti.

90′ Saranno cinque i minuti di recupero.

87′ Corri ai ripari in difesa Italiano: fuori Vlahovic, tocca a Igor.

85′ Sassuolo che sta attaccando con intensità grazie alla superiorità numerica, la Fiorentina deve provare a tenere di più il pallone in questo momento.

83′ Tiro potente da fuori di Kyriakopoulos verso la porta, interviene Terracciano deviando il pallone.

80′ Occasione per la Fiorentica con il cross di Duncan per il colpo di testa in area di Gonzalez che esce di pochissimo.

77′ Doppio cambio anche nel Sassuolo: escono Toljan e Frattesi, ci sono Muldur e Harroui.

76′ Doppia sostituzione per la Fiorentina: escono Saponara, che aveva fatto il suo ingresso in campo ad inizio ripresa, e Bonaventura. Vanno in campo Terzic e Amrabat.

73′ Prova a involarsi verso la porta Vlahovic, lo anticipa Consigli in uscita.

72′ Calcio di Frattesi a Bonaventura, cartellino giallo per il centrocampista del Sassuolo.

70′ Sassuolo che ora torna a presentarsi in area viola, la difesa viola deve ricompatarsi.

67′ Espulso Biraghi. L’arbitro estrae il cartellino giallo per un contrasto con il gomito alto su Berardi. Decisione discutibile, ma era stato ammonito nel primo tempo, quindi rosso per lui e Fiorentina purtroppo in dieci.

64′ Doppio cambio nel Sassuolo: escono Scamacca e Raspadori, vanno in campo Defrel e Boga.

61′ GOOOOOOL!!!!! TORREIRA!!!!!!!! Dopo una i tiri consecutivi di Bonaventura e Vlahovic verso la porta il centrocampista uruguaiano si avventa su una respinta corta di Consigli e sigla il 2-2 per i viola!

60′ Bonaventura mette giù in area in modo impeccabile un gran pallone e prova a servire Vlahovic, ma interviene in anticipo Chiriches.

59′ Cartellino giallo anche per Scamacca che per una vistosa trattenuta su Torreira.

57′ Ammonito Martinez Quarta per un fallo su Frattesi.

56′ Cambio nel Sassuolo: esce Traoré, va in campo Matheus Henrique.

54′ Calcio di punizione battuto dal linite dell’area da Bonaventura, conclusione alta.

52′ GOOOOOOL!!!!!! VLAHOVIC!!!! Lancio in profondità per il numero nove viola che a tu per tu con Consigli non sbaglia e sigla il gol che riapre la partita per i viola.

50′ Conclusione di Gonzalez dalla destra di potenza, anche stavolta

però il pallone finisce fuori bersaglio.

48′ Fiorentina che sosta nell’area del Sassuolo per diversi minuti, ma manca il passaggio decisivo nelle azioni viste in questo inizio di ripresa.

45′ Il secondo tempo inizia con due cambi per la Fiorentina: fuori Callejon e Maleh, in campo Saponara e Duncan.

47’+2 Finisce qui il primo tempo, con il Sassuolo in vantaggio per 2-0 e la Fiorentina che avuto tantissime occasioni per pareggiare ma neutralizzate per buona parte dal portiere dei neroverdi Consigli.

47’+2 PARATA ASSURDA ancora di Consigli, che interviene dalla conclusione ravvicinata di Torreira in seguito alla schiacciata di testa verso la porta di Milenkovic.

47’+2 Altra occasione per i viola con Bonaventura che va a concludere in area su passaggio di Vlahovic, devia il pallone la difesa del Sassuolo!

46’+1 Crossa dalla destra per Vlahovic, ma il numero 9 viola di testa manda alto il pallone.

45′ Saranno due i minuti di recupero.

43′ Ammonito Biraghi per un fallo su Berardi.

41′ Grandissima occasione per la Fiorentina con Milenkovic, che a due passi dalla porta va di testa ma anche in questa circostanza interviene con una grande parata Consigli!

40′ Prova a reagire la Fiorentina con la conclusione di Callejo parata da Consigli.

37′ Gol del Sassuolo.Su suggerimento di Raspadori Frattesi da sinistra indisturbato coglie impreparata la viola spedisce il pallone in porta per il 2-0 dei neroverdi.

34′ Fiorentina che prova a reagire ma il Sassuolo ora sta facendo ancora più muro a centrocampo.

31′ Gol del Sassuolo. Scamacca conclude dalla destra con un gran diagonale diretto sul secondo palo. 1-0 per il Sassuolo, la Fiorentina adesso deve rimettersi in carreggiata.

29′ Pericoloso il Sassuolo con Frattesi che da posizione ravvicinata colpisce di testa mandando il pallone alto.

27′ Il primo ammonito della gara è Toljan del Sassuolo.

27′ Azione in velocità della Fiorentina con Torreira che va alla conclusione dalla destra, Consigli para e sulla respinta Martinez Quarta manda alto il pallone di testa.

25′ Grande uscita di Terracciano su un lancio lungo sul quale stava per arrivare Berardi!

22′ Fiorentina vicina al gol con un’azione prolungata avviata da Odriozola che termina con la conclusione di Gonzalez da destra respinta da Consigli!

19′ Fiorentina che prova a venir fuori dalla metà campo ma adesso il Sassuolo sta chiudendo tutte le possibili vie di fuga.

16′ Odriozola crossa per Gonzalez, ma il suo destro non trova il bersaglio.

13′ Occasione per la Fiorentina con lo scavetto di Bonaventura in area per Vlahovic, il quale strozza un po’ il tiro sul secondo palo e il pallone finisce sul fondo.

10′ Dopo un avvio a ritmi altri entrambe le squadre adesso hanno rallentato il palleggio e sono in fase di studio.

7′ Occasione per il Sassuolo con l’uno-due tra Raspadori e Scamacca, con il primo che poi va a colpire di testa in area, neutralizza tutto Terracciano.

4′ Vlahovic serve Gonzalez sull’altro lato in area, conclusione alta.

2′ Ci prova subito in rovesciata Vlahovic dopo un errore di impostazione della difesa del Sassuolo, pallone che finisce fuori.

1′ Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

La Fiorentina è chiamata ai tre punti per riconquistare le posizioni perse in classifica dopo il sorpasso subito da parte di Juventus e Roma. Per farlo deve superare l’ultimo esame dell’anno all’Artemio Franchi contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. La squadra viola è reduce da sei vittorie consecutive tra le mura di casa, mentre i neroverdi vengono da cinque risultati utili consecutivi in campionato. Fischio d’inizio della gara alle 12.30 da parte dell’arbitro Marco Serra. Come di consueto Fiorentinanews.com seguirà la partita con la sua diretta testuale, aggiornandovi su tutto quello che succede in campo.

