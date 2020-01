Fiorentina, scelto il gol più bello del 2019: ecco chi ha vinto

Da qualche giorno la Fiorentina tramite alcuni sondaggi sui Social Network ha proposto alcuni sondaggi sulle migliori giocate del 2019, decretando infine i Fiorentina Awards. Quest’oggi sul proprio profilo Twitter, la società viola ha pubblicato la rete dell’anno ed a vincere è stata una rete segnata nel mese di Dicembre: stiamo parlando del gol realizzato da Dusan Vlahovic nei minuti di recupero contro l’Inter di Antonio Conte.

Ecco il video pubblicato sui Social della Fiorentina:

Complimenti, Dusan 👏👏👏

Avete scelto la conclusione di Vlahovic contro l’Inter come Goal of the Year 2⃣0⃣1⃣9⃣ 🥇#ForzaViola 💜 #Fiorentina#FiorentinaAwards pic.twitter.com/tFAZgKFXv9

— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 4, 2020