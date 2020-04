Fiorentina, scelto il luogo del ritiro per la ripresa degli allenamenti: ecco dove alloggerà la squadra viola

La Fiorentina ha scelto il luogo del ritiro a cui dovrà sottoporsi alla ripresa delle attività. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, la squadra viola si riunirà all’interno dell’albergo Villa Olmi in zona Firenze Sud, a pochi chilometri dallo stadio Artemio Franchi. L’inizio del ritiro dovrebbe avvenire intorno ai primissimi giorni di maggio, momento in cui le società dovrebbero dunque avere il via libera per la ripresa degli allenamenti. Per la Fiorentina misure strettissime: giocatori e staff potranno uscire soltanto per recarsi agli allenamenti. Trattamento ancor più rigido per il personale dell’albergo che, stando a contatto quotidiano con gli atleti, dovrà letteralmente vivere all’interno della struttura. Il tutto per una durata di almeno cinquanta giorni, nella speranza che nel frattempo le cose migliorino e le misure restrittive possano essere leggermente allentate.