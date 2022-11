Fiorentina, se vuoi Cragno prendilo subito! Anche l’Inter pensa al portiere, ma dovrà aspettare l’estate

La Fiorentina riflette sul futuro di Gollini, con il prestito del portiere che potrebbe essere interrotto già a gennaio. In tal caso, con il suo ritorno all’Atalanta, il nome sul taccuino dei dirigenti viola sarebbe quello di Alessio Cragno, in prestito al Monza dal Cagliari e attuale riserva di Di Gregorio.

La società viola, però, non è la sola a pensare all’estremo difensore nato a Fiesole. Anche l’Inter ha da tempo messo gli occhi su di lui e i nerazzurri ci potrebbero seriamente pensare in vista dell’estate, quando scadrà il contratto di Handanovic (e il rinnovo sembra sempre più in salita).

Al club brianzolo Cragno è arrivato in prestito con diritto di riscatto, con obbligo a determinate condizioni, come la salvezza. Cifra accessibile, poco inferiore ai 4 milioni. La Fiorentina, se lo vuole davvero, deve accelerare i tempi già nella prossima finestra di mercato. In estate, poi, le pretendenti saranno molte di più. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.