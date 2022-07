Fiorentina, sei la regina del mercato: nessuno ha speso come la società viola in questo inizio sessione

Con l’arrivo di Dodô, previsto per la metà della prossima settimana, la Fiorentina chiuderà quattro acquisti in meno di due settimane dall’inizio del mercato. Oltre al brasiliano, sono già arrivati in maglia viola Mandragora, Jovic e Gollini, già ufficialmente nuovi giocatori gigliati. Per il tesseramento del terzino in arrivo dallo Shakhtar servirà cedere un extracomunitario, ma la sostanza non cambia: la società viola è tra quelle che si sono mosse di più in questo inizio di sessione.

Anche i numeri (in euro) lo confermano: la Fiorentina è la squadra che ha speso di più in Italia fino a ora: 27,7 milioni di euro. Nel dettaglio sono 8,2 (più 1 di bonus) per Mandragora, 14,5 (più 3,5 di bonus) per Dodô e 500mila euro per il prestito di Gollini. L’affare Jovic è stato a parametro zero, nonostante il serbo avesse ancora un anno di contratto con il Real Madrid. L’attaccante percepirà a Firenze uno stipendio da 2 milioni di euro fino al 2024. A riportarlo è il Corriere dello Sport.