Fiorentina, senti il presidente dell’Angers: “Trattenere Boufal sarà davvero complicato per noi. Siamo pronti a tutto”

A RMC Sport ha parlato il presidente dell’Angers, club della Ligue 1, Saïd Chabane. Il numero uno della società d’oltralpe è intervenuto in particolare sui due marocchini protagonisti in Qatar Sofiane Boufal e Azzedine Ounahi. Il primo sarebbe anche nel mirino della Fiorentina, ma le ottime prestazioni al Mondiale rendono la trattativa molto complicata. Tuttavia Chabane ha parlato così dei due giocatori:

“Ci stiamo preparando a tutto, oggi pomeriggio abbiamo avuto una riunione con il tecnico e il coordinatore sportivo per provare a valutare tutti gli scenari possibili e non trovarci spiazzati se dovesse succedere. Non c’e’ niente di male in tutto questo. Sai benissimo che non puoi mai trattenere un giocatore che vuole andarsene”.