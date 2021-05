Fiorentina, serve una “testa pensante”. Demme sotto esame, ma questa potrebbe essere la volta buona per…

Per quanto riguarda il centrocampo, occorre partire da una riflessione: nessuno fra i giocatori della Fiorentina, presenti in rosa ha le caratteristiche innate della “testa pensante”, sebbene prima Amrabat e poi Pulgar abbiano provato ad adattarsi al ruolo di regista.

Fatta questa premessa, secondo La Nazione, il primo nome sotto esame per ricoprire questo ruolo è quello di Diego Demme, classe 1991, che il Napoli ha prelevato due stagioni fa dal Lipsia superando proprio l’offerta che Pradè aveva presentato per conto della Fiorentina appena acquistata da Commisso. Demme ha anche le caratteristiche per giocare a due, proprio come Lucas Torreira (in prestito dall’Arsenal all’Atletico Madrid, dove è sceso in campo pochissimo, circa 500 minuti in tutta la stagione): e in questo caso siamo di di fronte a un obiettivo che è stato accostato innumerevoli volte alla Fiorentina: siamo arrivati a quella buona?