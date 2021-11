“Fiorentina sfavorita ma nel calcio non vince sempre il più forte”

Durante un collegamento per Radio Bruno, L’ex pallanuotista Gianni De Magistris ha avuto modo di introdurre e commentare la sfida di stasera tra Fiorentina e Milan. Queste le sue parole:

“La Fiorentina in questa stagione non ha mai pareggiato e, anche se allo stesso tempo il Milan non ha mai perso, questa stasera mi accontenterei di un pareggio. Resta comunque da sottolineare che nel calcio, a differenza di sport come pallanuoto o pallacanestro, in campo più succedere di tutto anche che alla fine vinca la squadra meno forte. Stasera i viola avranno veramente tanti assenti, a parte gli squalificati, dovuto anche dalle tante partite fatte. Sono dell’idea che nel calcio di adesso i giocatori viaggino veramente troppo. Per quanto riguarda invece gli squalificati poco da dire, gran parte della colpa è nostra: con la Juve Milenkovic non può prendersi il secondo giallo a centrocampo. Dobbiamo stare molto attenti alla squadra di Pioli, i rossoneri hanno giocatori molto veloci in fase offensiva e, come sappiamo bene, la nostra difesa non è messa per niente bene. Rispetto alla sfida persa dal Milan contro lo Spezia l’anno scorso dico che questa volta i rossoneri saranno molto più concentrati. A questa Fiorentina per fare il salto di qualità mancano le reti dei centrocampisti, in tutte le squadre molte reti arrivano dagli inserimenti delle mezze ali. Italiano sta facendo un grande lavoro, ha il merito di essere finalmente riuscito a dare continuità a questa squadra”.