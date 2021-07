“Sfonda la rete”: Italiano martella Vlahovic. E il serbo studia già da leader

“Dusan devi spaccarla quella rete”. Le parole sono quelle dell’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, rivolte al proprio bomber, Dusan Vlahovic.

E Dusan quella rete la trasformerà in coriandoli, lo si capisce dal modo in cui parla ai compagni e soprattutto da come i compagni lo ascoltano. Impressionante la carica di concentrazione che Vlahovic innesca in ogni esercizio. Trovando sempre un colpevole in caso di errore: se stesso. “Ma che fai Dusan?”, e giù insulti, braccia allargate, testa scossa (magari per un passaggio sbagliato, mica per un gol).

E’ cominciato per lui il percorso verso l’eccellenza e questo sarà l’anno più difficile perché tutti sono pronti ad aspettarlo al varco. (fonte: La Nazione)