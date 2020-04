Fiorentina, si riapre la pista Florenzi? La decisione del Valencia

La Fiorentina e Alessandro Florenzi, un affare che sembrava fatto a gennaio ma che potrebbe riaprirsi nei prossimi mesi. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, l’esterno italiano è oggi in prestito al Valencia. Un’avventura poco felice, almeno in campo: un’espulsione dopo un paio di partite, l’eliminazione in Champions e Coppa del Re, la varicella e ora il Coronavirus, Florenzi tornerà in Italia. Difficilmente lo farà alla Roma, visto che qualcosa tra lui e la società si è rotto. La Fiorentina non ha smesso di seguirlo e potrebbe presto alla carica, così come l’Atalanta. L’ingaggio da tre milioni non aiuta, ma il suo procuratore, Alessandro Lucci, è già al lavoro per trovargli una sistemazione.