Fiorentina sorpresa dalle osservazioni della Soprintendenza: E ora ci saranno inaspettati ritardi

Sul nuovo centro sportivo della Fiorentina che sorgerà a Bagno a Ripoli, la Soprintendenza ha mandato le sue osservazioni sul progetto e sulle modifiche che dovranno essere operate. Il sindaco della cittadina alle porte di Firenze, Francesco Casini, ha cercato di tranquillizzare tutti, ma il club di Commisso come ha preso tutto questo? Dichiarazioni ufficiali non usciranno almeno fino a dopo la partita contro l’Inter e a parlare nei prossimi giorni ci penserà Rocco Commisso in prima persona. Ma qualcosa dall’interno della società trapela lo stesso. Le parole più ricorrenti sono “sorpresa” e “inaspettati ritardi”. Sorpresa, perché nessuno si aspettava che arrivasse questo blocco, benché momentaneo ovviamente. Inaspettati ritardi perché il dover modificare il progetto porterà uno slittamento dell’iter lavorativo di almeno un paio di mesi. Altre considerazioni, come detto, le esprimerà Commisso a tempo debito.

