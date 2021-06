Fiorentina-Sottil: La precisazione sulle cifre del controriscatto viola

A distanza di qualche giorno dal controriscatto pagato dalla Fiorentina per Riccardo Sottil, emergono con precisione alcune cifre relative a questa operazione.

Il club viola ha versato nelle casse del Cagliari due milioni di euro in più rispetto al riscatto dei sardi. Cifra al lordo da intendersi come ‘premio di valorizzazione’ a favore dei rossoblu.

Però c’è anche da dire che nel corso dell’anno, i viola non hanno dovuto versare gli 1,1 milioni di euro (sempre lordi) al calciatore. In sostanza possiamo dire che alla fine dei conti Sottil è costato 900 mila euro lordi (500 mila euro netti) alle casse della società di Commisso. Questo giusto per completezza e correttezza di informazione.