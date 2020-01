Fiorentina-SPAL, Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-SPAL

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Cáceres, Pezzella, Milenkovic, Dalbert, Pulgar, Castrovilli, Benassi, Lirola, Chiesa, Boateng

Alle 15.00 all’Artemio Franchi andrà in campo la sfida Fiorentina-SPAL. La Fiorentina deve necessariamente ritrovare la vittoria in casa che manca da quasi tre mesi. Per farlo Iachini (alla prima apparizione a Firenze da allenatore viola) si affida al tandem Boateng-Vlahovic, con Cutrone già pronto a subentrare. Semplici punta tutto sul suo bomber Petagna, che ha messo a segno metà delle reti segnate fino ad ora dalla SPAL. Arbitra il signor Doveri. Segui il match con la diretta di Fiorentinanews.com. A seguire dichiarazioni e commenti del post-gara.