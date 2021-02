Fiorentina-Spezia: i convocati di Prandelli. Ancora fuori Ribery, out Barreca ma c’è Kokorin

Diramata la lista dei convocati per la partita di domani tra Fiorentina e Spezia. Cesare Prandelli avrà a disposizione 23 calciatori, praticamente l’intera rosa, eccezione fatta per Franck Ribery che, come anticipato negli scorsi giorni, sarà ancora assente, dopo esser andato in tribuna anche contro la Sampdoria. Out anche Barreca che non figura tra i calciatori che prenderanno parte alla partita di domani. Scontata la squalifica, torna tra i convocati anche Amrabat. Infine ennesima chiamata per il russo Kokorin. Di seguito l’elenco completo.

