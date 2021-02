Fiorentina-Spezia: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Manca sempre meno al fischio d’inizio della partita tra Fiorentina e Spezia in programma alle 18.30 al Franchi. Gli uomini di Prandelli sono chiamati ad una vittoria per smuovere una classifica ben al di sotto delle aspettative. Archiviata la sconfitta di domenica scorsa contro la Sampdoria, i viola devono far a meno ancora di Ribery, ma ritrovano Amrabat al centro del campo. I liguri invece arrivano a Firenze col morale alto, reduci dalla bella vittoria rifilata all’ex capolista Milan. Potete seguire il match direttamente sul nostro sito grazie alla diretta testuale live della gara. Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o premete il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Pulgar, Biraghi; Kouame, Vlahovic.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estèvez, Ricci, Maggiore; Saponara, Gyasi, Agudelo.