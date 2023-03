Fiorentina spiazzata dalle dichiarazioni di Nardella. La frase che ha fatto sobbalzare Commisso a settemila chilometri di distanza

Sulla vicenda del rifacimento del Franchi, la Fiorentina continua il proprio mutismo tattico.

Ma il club viola, si legge su La Nazione, è rimasto spiazzato da alcune dichiarazioni del sindaco Nardella. Dal sindaco si aspettava in particolare risposte e non indicazioni che lasciano in sospeso molti aspetti, compreso quello del trasloco della squadra durante i lavori.

Non solo, il quotidiano cittadino riporta anche la notizia che c’è una frase di Nardella in particolare che ha fatto sobbalzare Commisso a settemila chilometri di distanza: “Nessun privato si è reso disponibile a intervenire su questo stadio”. Questo perché proprio Commisso aveva presentato un piano di riqualificazione del Franchi che però si era scontrato con il niet della Soprintendenza che non ritenne possibile demolire in maniera estesa le curve come richiesto dalla proprietà gigliata.