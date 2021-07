Fiorentina, spunta il nome di Scamacca, ma solo in caso di cessioni…

Secondo quanto riportato da SportItalia, Gianluca Scamacca è uno dei nomi nuovi entrati prepotentemente sull’agenda di mercato della Fiorentina. L’emittente riferisce di nuovi contatti in queste ore tra la società viola e il Sassuolo, società che ne detiene il cartellino.

Scamacca ha sorpreso tutti con la maglia del Genoa, e già a gennaio su di lui era piombata la Juventus, salvo tornare sui suoi passi dopo il no incassato dal Sassuolo. Il giovane attaccante italiano dell’Under 21 è tenuto in considerazione dalla Fiorentina in particolare nel caso dovesse esserci qualche cessione illustre.