Fiorentina, spunta una nuova pretendente per Pedro

La Fiorentina sta riflettendo sul futuro di Pedro e intanto la lista delle pretendenti si allunga. Nonostante il giovane brasiliano non sia riuscito ad esprimersi nei suoi primi mesi in Italia, molti top club brasiliani hanno messo gli occhi di lui. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, anche l‘Internacional de Porto Alegre ha avviato i contatti con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità della trattativa. La Fiorentina valuta il cartellino del ragazzo circa 15 milioni, e ancora non ha deciso con che formula lasciarlo partire.