“Fiorentina squadra indecifrabile, può mettere in difficoltà il Napoli. Spalletti? Un fuoriclasse, ecco perché”

Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato a Radio Kiss Kiss della prossima partita della Fiorentina a Napoli. Queste le parole del noto commentatore sportivo:

“Spalletti è un fuoriclasse e ha dimostrato di poter fare a meno anche dei migliori. Non mi preoccupa l’assenza di Anguissa contro la Fiorentina. La squadra viola però è indecifrabile e già in campionato ha dato noia agli azzurri. Al Maradona arriverà un missile. La squadra di Vincenzo Italiano ha battuto il Napoli anche in Coppa Italia. Sarà una partita decisiva per lo scudetto”.