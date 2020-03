Fiorentina studia modello Juventus: Pronto il congelamento di una parte dell’ingaggio dei giocatori

Ancora il mondo del calcio non sa minimamente quando il campionato potrà ripartire (sempre che possa davvero ripartire). In questo senso la Juventus ha raggiunto un accordo coi propri calciatori che varrà in caso di stop anticipato della stagione che era in corso prima dell’emergenza coronavirus.

Un esempio quello, che viene tenuto in considerazione anche dalla Fiorentina. La società sta studiando un’ipotesi d’accordo coi propri giocatori che vada in quella direzione. Sostanzialmente, una parte dell’ingaggio verrebbe tagliata in toto, mentre una parte verrebbe spalmata e accorpata con gli emolumenti per la prossima stagione.

Questo tipo d’accordo, tra l’altro, ha anche già trovato l’assenso da parte dell’AIC, l’associazione italiana calciatori, che è il sindacato che si occupa di assistere le istanze dei giocatori.