Fiorentina su Bajrami, ma l’Empoli chiede dieci milioni di euro. Zurkowski come pedina di scambio?

Nel summit andato in scena nella giornata di martedì, la Fiorentina e Fali Ramadani hanno parlato anche di un giocatore. Si tratta di Nedim Bajrami, che alla prima stagione in Serie A ha messo a segno nove gol e sette assist tra campionato e Coppa Italia.

Per il momento, l’Empoli non intende scendere da una richiesta di poco più di dieci milioni di euro. Il procuratore è al lavoro, così come i buoni rapporti tra le due società potrebbero aiutare la trattativa ad andare in porto.

Il nome giusto per sbloccare la trattativa potrebbe essere quello di Szymon Zurkowski, per il quale sono ufficialmente scaduti i termini per il diritto di riscatto. Ma il cui futuro potrebbe essere comunque all’Empoli: le parti, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, stanno trattando.

Due le possibilità: la Fiorentina cede Zurkowski ai toscani per circa tre milioni, mantenendo però una cospicua percentuale sulla futura rivendita. L’altra prevede invece che il classe ’97 venga usato come parziale contropartita per arrivare – appunto – a un giocatore dell’Empoli.