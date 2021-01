Fiorentina su Junior Messias? Il Crotone lo blinda e rimanda il discorso a giugno

Tra le squadre che avevano quantomeno mostrato un interessamento per Junior Messias c’era anche la Fiorentina. Tuttavia l’operazione è parsa da subito complicata, almeno per quanto riguarda questa sessione di mercato. Come sottolinea tuttomercatoweb, il Crotone ha infatti blindato il suo giocatore fino a giugno.

Se ne potrebbe riparlare in estate, dunque, anche se la carta di identità di Messias non gioca a favore della Fiorentina. Trent’anni appena compiuti infatti potrebbero risultare contradditori rispetto all’idea di un nuovo ciclo che, almeno sulla carta, dovrebbe partire nella prossima stagione.