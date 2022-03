Fiorentina su Luis Alberto? Sul fantasista della Lazio arriva subito anche una big di Serie A

Nelle scorse settimane, in vista del mercato estivo, alla Fiorentina è stato accostato il nome di Luis Alberto. Un vero e proprio sogno per i tifosi viola, che avrebbe maggiori possibilità di realizzarsi in caso di qualificazione alle coppe europee. Tuttavia c’è da immaginarsi che la Fiorentina, qualora fosse davvero interessata, non sarebbe di certo l’unica pretendente.

Secondo lalaziosiamonoi, infatti, la Juventus avrebbe manifestato interesse per Luis Alberto. Allegri lo gradirebbe per dare qualità e geometrie a centrocampo, reparto attualmente un po’ spento in casa bianconera. Dal canto suo Lotito, forte di un contratto che scadrà nel 2025, chiede non meno di 40 milioni e non sembra voler accettare contropartite. Una cifra importante, che senza dubbio rappresenta un ostacolo importante per chiunque (almeno in Italia) voglia provare ad aggiudicarsi Luis Alberto.