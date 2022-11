Fiorentina: Sul mercato siamo ai sondaggi…tranne in un caso. Un’idea che stuzzica sugli esterni e Zurkowski ha chiesto la cessione

La Fiorentina sul mercato è ancora nel campo dei sondaggi, tranne in un caso, che è quello che riguarda Sabiri. I contatti tra i viola e Sampdoria sono già stati registrati e c’è la voglia di provare a chiudere, anche se non intorno ai 10 milioni richiesti dai blucerchiati. La Fiorentina valuta il nazionale marocchino un po’ meno.

Resta l’incognita sull’esterno offensivo. Su La Nazione si legge che molto dipenderà in questo senso dalle notizie che arriveranno sui recuperi di Gonzalez e Sottil. La Fiorentina è fiduciosa, ma intanto stuzzica l’idea Boga (in trattativa con il Leicester), così come quella Orsolini.

Occhio alle occasioni: Pereyra (in scadenza a giugno con l’Udinese) e Dominguez (accordo col Bologna fino al 2024) sono calciatori che piacciono a Pradè.

Sul fronte cessioni, Zurkowski, riporta ancora il giornale cittadino, ha chiesto di andarsene da diverse settimane. Il contratto in scadenza nel 2024 impone alla Fiorentina di provare a cederlo a titolo definitivo. Il polacco potrebbe anche rientrare in qualche trattativa, come pedina di scambio.