“Fiorentina sull’orlo di una crisi di nervi, giovedì non si potrà sbagliare. Il salto di qualità…”

Il giornalista Angelo Giorgetti ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento della Fiorentina: “Quando le aspettative sono alte è difficile rispettarlo, specialmente con così tanti infortuni. Milenkovic e Gonzalez sono giocatori fondamentali, e anche l’assenza di Duncan ha pesato. Il salo di qualità si è scontrato con l’esigenza di stare sul pezzo 24 ore su 24, tutti i giorni. Che la squadra sia in difficoltà lo dimostrano certi atteggiamenti dopo le partite, penso alle parole di Pradè. Siamo sull’orlo di una crisi di nervi, se giovedì andrà male potrebbe essere un problema”.

E poi su Jovic ha aggiunto: “Deve essere innescato in modo diverso. Deve giocare palla negli spazi stretti o in profondità sfruttando lo scatto finale. Deve essere messo in condizione di fare bene. Quando si è passati al 4-2-3-1 era già stanco. Secondo me Jovic con un altro attaccante accanto renderebbe di più”.