“Fiorentina superiore su tutti i fronti a Milano, non la vedevamo così padrona del campo dall’anno scorso. La sconfitta dei viola è legata a fattori diversi”

La partita tra Milan e Fiorentina di domenica scorsa sta continuando a scatenare polemiche legate all’arbitraggio, e anche l’ex portiere viola Gianluca Berti ha espresso la sua opinione in merito a Italia 7: “Analizzando la partita con il Milan la Fiorentina è stata superiore su tutti i fronti, la sconfitta non è arrivata grazie alla forza dei rossoneri ma è legato a fattori diversi. Intanto c’era fallo su Duncan a metà campo, mentre Terracciano ha avuto una titubanza. In certe situazioni ci vuole buonsenso, se c’è un fallo a metà campo poi fischi carica sul portiere e poi c’era un calcio di rigore netto su Ikone. Ma il campionato doveva portare alla sosta certi equilibri”.

Poi ha dichiarato: “Oltre alla sconfitta ho visto una grande Fiorentina, non la si vedeva essere così padrona del campo dall’anno scorso”.