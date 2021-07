Fiorentina-SV Ostermunchen: La prima formazione ufficiale di Vincenzo Italiano

MOENA – Tra poco meno di un’ora la Fiorentina affronterà l’Ostermunchen per la prima uscita stagionale al Centro Sportivo “Benatti” di Moena.

Tridente confermato per Vincenzo Italiano, rispetto alle previsioni della vigilia, novità Krastev in mediana e Dalle Mura per quanto riguarda il reparto arretrato.

La formazione della Fiorentina: Terracciano, Lirola, Biraghi, Milenkovic, Dalle Mura; Krastev, Duncan, Bonaventura; Vlahovic, Sottil, Callejon. A disp: Rosati, Andonov, Cerofolini, Igor, Ferrarini, Frison, Ranieri, Terzic, Venuti, Benassi, Bianco, Maleh, Agostinelli, Gori, Kokorin, Munteanu, Saponara.