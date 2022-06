Fiorentina, ti ricordi di Núñez? Quello che poteva essere l’erede di Vlahovic verrà ceduto a una cifra monstre

Lo scorso gennaio poteva essere il sostituto di Dusan Vlahovic alla Fiorentina. Lo sarà invece di Sadio Manè al Liverpool. Il centravanti del Benfica Darwin Núñez è pronto a raggiungere la squadra di Klopp per una cifra intorno ai 100 milioni di euro tra costo del cartellino e bonus. Il compagno di nazionale di Cavani è in rampa di lancio per prendersi i riflettori internazionali, dopo l’ultima stagione in Portogallo dove ha segnato 34 gol in tutte le competizioni.

Il classe ’99 guiderà l’attacco dei Reds la prossima stagione, lottando alla conquista della Premier e della Champions League. Sfuma quindi un ex obiettivo della Fiorentina, soprattutto alla luce degli ultimi mesi in cui il valore dell’attaccante uruguayano era cresciuto in modo esponenziale.